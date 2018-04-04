Жители села Хотень под Сумами протестуют против установки вышки мобильной связи (видео) На Сумщине в селе Хотень люди против установки вышки мобильной связи на одном из местных предприятий.

По словам поселкового головы Николая Торяника, ее возводят без разрешительных документов. Люди собрались в центре села, чтобы выразить свои мысли по этому поводу, говорится в сюжете UA:СУМИ.

По словам жительницы села Аллы Сусловець, вышку монтируют рядом с ее огородом.

«Эта вышка - 30 м от моего дома. Я, когда открываю глаза, передо мной стоит вышка. Мало того, здесь еще пилорама, визжит день и ночь, и дым идет, открыть окна невозможно», - рассказывает она.

В этом месте - три вышки недалеко друг от друга, показывает другая жительница Хотеня Валентина Мачука.

«Мы сегодня вышли седьмой раз. Мы их (руководителей предприятия - Ред.) приглашали к себе тоже приехать. Наши огороды рядом, на огородах ничего нет, ни яблок, цветы, и те пропадают. А дети, школа рядом...», - говорит Валентина.

О том, что в селе устанавливают вышку, рассказывает поселковый голова Николай Торяник, он узнал по телефону от местной депутата. По его словам, в сельском совете решение об установлении не принимали.

«Поселковый совет, исполнительный комитет, депутатский корпус, и все - не в курсе. Мы против этого строительства. В агрофирме «Лан» стоит эта вышка на мастерской, в Сумах стоит на районе, и они платят налоги, и вы поверьте мне не малые, почти 20 тыс. платят в месяц. Неужели бы мы не предоставили территорию для того, чтобы эти средства шли в бюджет сельского совета», - рассказывает Николай Торяник.

Вышку устанавливают в центре села на территории пилорамы. Это частное предприятие, земля приватизирована.

«Они не изменили целевое назначение земельного участка. Он по публичной кадастровой карте считается как земли промышленные, а для строительства башни сотовой связи должны быть земли связи», - говорит замглавы Хотеньской громады Дмитрий Мальцев.

По словам представительницы компании «Vodafon» Инны Поярковой, они арендуют не землю, а часть недвижимого имущества предприятия.

«Абсолютно все законно. У нас есть декларация, у нас есть договор аренды, если власти сельского совета считает, что мы не правы, давайте на законном основании проверять наши документы, не вопрос, мы же не против. Мы предоставили в сельсовет все документы, они у них есть. Мы обращались в сельсовет два года назад, нам предоставили несколько земельных участков на рассмотрение, но оказалось, что в то время эта земля была за пределами населенного пункта и отвести ее было проблематично», - объясняет г-жа Пояркова.

Чем селянам мешает вышка, не понимает предприниматель Сергей Демченко.

«Если у людей будет лучше связь, лучший интернет, кому от этого будет хуже? Громада против, потому что кто-то их настроил против. Если бы мы нарушали закон, не было бы проблем. Я бы с ними разорвал договор, и все бы закончилось, а если они не нарушают ничего, все документы у них в порядке, в чем проблема, мне совершенно непонятно», - говорит г-н Демченко.