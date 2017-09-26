У Сумах презентували альбом-каталог «Кролевецькі рушники ХІХ-початку ХХ століть» Сьогодні, 25 червня, у Сумському обласному художньому музеї ім.Никанора Онацького відбулася презентація альбому-каталогу «Кролевецькі рушники ХІХ-початку ХХ століть».

Видання вийшло у світ у рамках «Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки», завдяки спільній праці колективів управління культури, обласного художнього музею та видавництва «Еллада».

Двомовний альбом-каталог (українською та англійською) має на меті показати унікальні грані візерункового ремізно-переборного ткацтва України, популяризувати на світових теренах неповторний творчий скарб нації, закодований на кролевецьких рушниках.

«Альбом-каталог колекції Сумського обласного художнього музею ім.Никанора Онацького – не просто видання. Це свого роду ключ до пізнання української нації, осягнення її самобутнього внутрішнього світу, неповторної нематеріальної культурної спадщини. Винятковим культурним надбанням України вважається візерункове ремізно-переборне ткацтво, посеред якого справжньою окрасою постають кролевецькі рушники, що походять із гостинної й щедрої талантами Сумщини», — зазначила начальник управління культури Сумської обласної державної адміністрації, заслужений працівник культури України Олена Мельник.

Директор СОХМ ім. Н.Онацького Надія Юрченко завдячила начальникові управління культури Олені Мельник за підтримку важливої для суспільства наукової праці, упорядкованої завідуючим відділом декоративного мистецтва Іриною Яніною.

Ткані рушники з Кролевця вже давно зажили слави культурної візитівки Сумської області й України. Останнім часом усе гучніше лунає думка, що вони заслуговують міжнародного визнання, як визначальний елемент національної ідентичності та важлива складова світового культурного надбання. Культурно-мистецька спільнота Сумщини докладає значні зусилля щоб кролевецькі рушники перебували на шляху до входження у Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. На сьогодні колекція кролевецьких рушників, що увійшли до альбому-каталогу експонується у Сумському обласному художньому музеї ім.Никанора Онацького.