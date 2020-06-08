Тростянецкая горбольница получила два современных аппарата ИВЛ от благотворителей Дорогостоящее современное оборудование, которое крайне необходимо для лечения легочных заболеваний, в том числе и COVID-19 приобрели за спонсорские средства семьи Сибилии Страк-Циммерман - пра-правнучки сахарозаводчика и мецената Леопольда Кенига.

Стоимость одного аппарата ИВЛ в комплекте с увлажнителем медицинским, контуром дыхательным многократного использования составляет 500 000 гривен. Также Тростянецкая городская больница получила два монитора пациента с модулем капнографии (данная функция позволяет измерять уровень СО2 в крови, что является важным при лечении пациентов с диагнозом «коронавирус»). Стоимость одного монитора пациента - 132 000 гривен. В общем, приобретено оборудование для нашей больницы на сумму 1,264 млн грн.

По словам Юрия Бовы, городского головы, совсем скоро Тростянецкая городская больница получит еще один аппарат искусственной вентиляции легких.