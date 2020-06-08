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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:35163

Тростянецкая горбольница получила два современных аппарата ИВЛ от благотворителей

Дорогостоящее современное оборудование, которое крайне необходимо для лечения легочных заболеваний, в том числе и COVID-19 приобрели за спонсорские средства семьи Сибилии Страк-Циммерман - пра-правнучки сахарозаводчика и мецената Леопольда Кенига.

Стоимость одного аппарата ИВЛ в комплекте с увлажнителем медицинским, контуром дыхательным многократного использования составляет 500 000 гривен. Также Тростянецкая городская больница получила два монитора пациента с модулем капнографии (данная функция позволяет измерять уровень СО2 в крови, что является важным при лечении пациентов с диагнозом «коронавирус»). Стоимость одного монитора пациента - 132 000 гривен. В общем, приобретено оборудование для нашей больницы на сумму 1,264 млн грн.

По словам Юрия Бовы, городского головы, совсем скоро Тростянецкая городская больница получит еще один аппарат искусственной вентиляции легких.

Общество
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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