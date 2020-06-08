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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56207

В какие страны украинцы могут путешествовать без ограничений из-за коронавируса: перечень

Некоторые страны начинают ослаблять ограничения на въезд иностранцев, в том числе из Украины.

В некоторых странах для украинцев нет необходимости отбывать самоизоляцию.

Куда украинцы могут въехать без ограничений из-за коронавируса

Сразу четыре страны готовы принимать украинцев без ограничений, связанных с коронавирусом. Это Албания, США, Ирландия и Сербия, сообщает 24 канал.

С 1 июля в перечень этих стран добавится и Турция. Пока там в пунктах пропуска предусмотрено медицинское освидетельствование на предмет наличия симптомов COVID в пункте медицинского контроля. В случае выявления симптомов при осмотре бесплатно проводится ПЦР-тест.

Тестировать будут по прибытию и в Тунисе. Но с 27 июня. Пока же въезд в эту страну для иностранцев закрыт.

Для тех, кто желает попасть в Черногорию, следует иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов.

А как насчет стран ЕС

Евросоюз не отменял безвизовый режим с Украиной. Однако не все страны ЕС открыли свои границы для иностранцев. Например, в Польшу пока закрыты туристические поездки. Как и в Германию.

Что касается других стран и условий въезда в них украинцев – можно ознакомиться на сайте МИД.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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