В какие страны украинцы могут путешествовать без ограничений из-за коронавируса: перечень

В некоторых странах для украинцев нет необходимости отбывать самоизоляцию.

Куда украинцы могут въехать без ограничений из-за коронавируса

Сразу четыре страны готовы принимать украинцев без ограничений, связанных с коронавирусом. Это Албания, США, Ирландия и Сербия, сообщает 24 канал.

С 1 июля в перечень этих стран добавится и Турция. Пока там в пунктах пропуска предусмотрено медицинское освидетельствование на предмет наличия симптомов COVID в пункте медицинского контроля. В случае выявления симптомов при осмотре бесплатно проводится ПЦР-тест.

Тестировать будут по прибытию и в Тунисе. Но с 27 июня. Пока же въезд в эту страну для иностранцев закрыт.

Для тех, кто желает попасть в Черногорию, следует иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов.

А как насчет стран ЕС

Евросоюз не отменял безвизовый режим с Украиной. Однако не все страны ЕС открыли свои границы для иностранцев. Например, в Польшу пока закрыты туристические поездки. Как и в Германию.

Что касается других стран и условий въезда в них украинцев – можно ознакомиться на сайте МИД.