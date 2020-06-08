На Сумщине будут судить мужчину, который обстрелял машину работников АО «Сумыоблэнерго» Шосткинской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 56-летнего жителя Шосткинского района, который обстрелял машину работников АО «Сумыоблэнерго».

Происшествие произошло 26 мая 2020 года в селе Ивот Шосткинского района. На просьбу сотрудников энергонадзора пустить их в дом, чтобы проверить счетчик, хозяин сначала согласился, но в присутствии представителей сельсовета, однако через несколько минут ушел в дом, а вернулся уже с пистолетом в руках. Сначала хозяин дома угрожал двум мужчинам расправой, а когда они сели в авто, то обстрелял их транспортное средство из пневматического пистолета. Одна из пуль попала в заднее стекло, от чего оно рассыпалось.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, однако окончательное наказание определит суд, с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, сообщает пресс-служба прокуратуры области.