Кабмин утвердил окончательный перечень громад Сумщины

Этот документ определяет окончательные административные центры и границы новых городских, сельских и поселковых громад Сумской области.
Согласно документу, территория Сумщины будет на 100% покрыта ОТГ, которые будут предоставлять жителям области сервисы и услуги.
Ознакомиться с Распоряжением Кабмина можно по ссылке.
На сегодня в Украине создано более 1 тыс. общин из 1470 запланированных. На Сумщине, в соответствии с перспективным планом, планируется создание 51 ОТГ, сегодня создано 38 ОТГ (74,5% к плану), которые признаны способными Кабинетом Министров Украины.
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