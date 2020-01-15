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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине поймали угонщика скутера

Взяв у знакомого для тест-драйва транспортное средство, 30-летний конотчанин так и не вернул заимствованный байк.

В полицию с заявлением об угоне скутера обратился 24-летний житель Конотопа, который рассказал: он приезжал в гости к товарищу, который проживает в одном из сел района, и именно там незнакомый ему человек похитил оставленного во дворе друга «железного коня».

Сыщики, опросив возможных свидетелей из числа местных жителей и проведя ряд оперативных мероприятий, восстановили ход событий того дня практически поминутно.

Оказалось, что молодой человек действительно приезжал в гости к своему другу, который проживает вместе с родителями, на своем скутере. Оставив мотороллер во дворе под наблюдением пожилого хозяина усадьбы, заявитель с другом пошли по делам. Между тем, к хозяину пришел знакомый, с которым они договорились о покупке автомобиля. Увидев двухколесник, визитер внезапно изменил свои намерения и стал просить покататься, мол, хочет оценить ходовые качества такого транспорта. Несмотря на все объяснения мужчины, что байк не продается и вообще принадлежит третьему лицу, гость так настаивал на своей просьбе, что добился разрешения на тест-драйв.

Как выяснилось в дальнейшем, он вообще не планировал возвращать скутер - оставил себе для собственного пользования.

Однако такому развитию событий помешали правоохранители, которые квалифицировали действия мужчины как незаконное завладение транспортным средством, и открыли по ч. 1 ст. 289 УК Украины уголовное производство. Полицейские изъяли мототранспорт и поместили на спецплощадку, где он будет храниться до завершения следственных действий.

Что же касается злоумышленника, то ему за содеянное грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угон
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