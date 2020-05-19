На Сумщине прокуратура хочет вернуть 14 га земли стоимостью 3,8 млн грн

Ранее установлено, что отделом образования одного из поселковых советов Сумского района и фермерским хозяйством в начале 2020 года заключено два договора о совместной обработке земли, принадлежащей на праве постоянного пользования учебному заведению. Однако указанные сделки являются мнимыми и скрывают под собой факт передачи в аренду земельных участков, право распоряжаться которыми отдел образования не имеет. Поскольку законодательно установлен запрет на отчуждение и использование не по образовательному назначению такой категории земли, прокуратура встала на защиту интересов государства.
Сейчас открыто производство, иски находятся на рассмотрении суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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