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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:12166

На Сумщине прокуратура хочет вернуть 14 га земли стоимостью 3,8 млн грн

Сумской местной прокуратурой в интересах государства в Хозяйственный суд Сумской области заявлено два иска о признании недействительными договоров о совместной обработке земельных участков общей площадью 14 га и стоимостью около 3,8 млн грн.

Ранее установлено, что отделом образования одного из поселковых советов Сумского района и фермерским хозяйством в начале 2020 года заключено два договора о совместной обработке земли, принадлежащей на праве постоянного пользования учебному заведению. Однако указанные сделки являются мнимыми и скрывают под собой факт передачи в аренду земельных участков, право распоряжаться которыми отдел образования не имеет. Поскольку законодательно установлен запрет на отчуждение и использование не по образовательному назначению такой категории земли, прокуратура встала на защиту интересов государства.

Сейчас открыто производство, иски находятся на рассмотрении суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Земля
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