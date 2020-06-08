В Сумах пьяный отец на два дня забыл о ребенке В полицию позвонили неравнодушные горожане и сообщили, что во дворе многоэтажки уже второй день гуляет без родительского надзора соседский мальчик.

Работники ювенальной полиции Сумского отдела полиции сразу отреагировали на сообщение и выехали по указанному адресу. Опросив жителей дома и вероятных свидетелей, правоохранители установили: ребенок проживает с отцом, поскольку мать после развода вынуждена была уехать на заработки. Полицейские опросили самого мужчину. Оказывается, что он второй день «общается» с рюмкой, и вследствие этого ребенок оставлен без присмотра и опеки.

Сотрудники полиции составили на него административный протокол по признакам ч. 1 ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей», и направили соответствующую информацию в Службу по делам детей для последующего контроля за выполнением этим гражданином своих родительских обязанностей.

Что касается мальчика, то правоохранители передали его бабушке, и теперь он находится под ее опекой.

Работники полиции благодарны гражданам за активную позицию и неравнодушие к судьбе мальчика. И призывают жителей области сообщать на линию «102» обо всех известных им подобных случаях. Каждая такая информация будет тщательно проверена, и в случае необходимости ребенок, оставленный без родительского попечения, будет передан под опеку социальных служб государства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.