Відео сумських студентів увійшло до десятки кращих на українському Global Money Week Питання фінансової грамотності - одне з найактуальніших для розвитку стабільного, успішного суспільства. Залучення дітей та молоді до інформаційних кампаній, присвячених управлінню фінансами дозволяє зрощувати свідоме покоління громадян, здатних накопичувати, заробляти та розумно вкладати гроші, розбудовуючи економіку держави.

З метою розвивати фінансову грамотність у молодих поколінь започатковуються різноманітні активності. Однією з наймасштабніших є Всесвітній тиждень грошей – Global Money Week – який проходить у березні у понад 150 країнах світу. В Україні захід проходить під егідою Національного Банку України.

Метою заходу є привернути увагу суспільства до фінансової освіти й фінансової грамотності; надихнути дітей і молодь дізнатися більше про гроші та заощадження; як заробляти, управляти власними фінансами, вести бізнес; розповісти дітям і молоді про всі аспекти, пов’язані з грошима, за допомогою веселих та цікавих інтерактивних заходів.

У 2020 році пандемія коронавірусної інфекції внесла свої корективи у перебіг цієї глобальної ініціативи, більшість заходів перенесли на осінь. Але, все ж таки організатори визначили кращі відеороботи учасників на тему фінансової грамотності. Приємно відзначити, що до десятки кращих робіт увійшов і відеоролик сумських студентів Так, відеоролик «Депозитний договір: що треба знати перед тим, як підписати» студентів Сумського національного аграрного університету Андрія Корольов, Владислава Щербачена та Яни Васильєвої отримав 7 місце у загальному заліку серед понад 20 учасників. Переглянути відео можна за посиланням на офіційному каналі Global Money Week Україна.