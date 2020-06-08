Відео сумських студентів увійшло до десятки кращих на українському Global Money Week

З метою розвивати фінансову грамотність у молодих поколінь започатковуються різноманітні активності. Однією з наймасштабніших є Всесвітній тиждень грошей – Global Money Week – який проходить у березні у понад 150 країнах світу. В Україні захід проходить під егідою Національного Банку України.
Метою заходу є привернути увагу суспільства до фінансової освіти й фінансової грамотності; надихнути дітей і молодь дізнатися більше про гроші та заощадження; як заробляти, управляти власними фінансами, вести бізнес; розповісти дітям і молоді про всі аспекти, пов’язані з грошима, за допомогою веселих та цікавих інтерактивних заходів.
У 2020 році пандемія коронавірусної інфекції внесла свої корективи у перебіг цієї глобальної ініціативи, більшість заходів перенесли на осінь. Але, все ж таки організатори визначили кращі відеороботи учасників на тему фінансової грамотності. Приємно відзначити, що до десятки кращих робіт увійшов і відеоролик сумських студентів Так, відеоролик «Депозитний договір: що треба знати перед тим, як підписати» студентів Сумського національного аграрного університету Андрія Корольов, Владислава Щербачена та Яни Васильєвої отримав 7 місце у загальному заліку серед понад 20 учасників. Переглянути відео можна за посиланням на офіційному каналі Global Money Week Україна.