Соседи депутата Сумского горсовета заболели коронавирусом

Об этом написал в Фейсбуке сам депутат.
«У всей семьи наших соседей положительный результат теста на коронавирус, муж в больнице в тяжелом состоянии.
На этом месте отдельный привет альтернативно одаренным, которые ежедневно пишут, что это все ложь», - написал он.
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