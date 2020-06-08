Соседи депутата Сумского горсовета заболели коронавирусом Соседи депутата Сумского горсовета Андрея Крамченкова заболели коронавирусом.

Об этом написал в Фейсбуке сам депутат.

«У всей семьи наших соседей положительный результат теста на коронавирус, муж в больнице в тяжелом состоянии.

На этом месте отдельный привет альтернативно одаренным, которые ежедневно пишут, что это все ложь», - написал он.