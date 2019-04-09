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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумському театрі ім. Щепкіна відбувся допрем'єрний показ нової вистави (відео)

Сумський академічний театр імені Щепкіна готує для глядачів прем’єрну виставу "Що трапилось у зоопарку". На допрєм`єрному показі побували журналісти Суспільного і дізналися, як працює театр в умовах карантину.

Роботу над виставою-абсурдом режисера-постановника Романа Козака почали в лютому. Під час карантину, поки театр не працював, кожен з акторів працював над текстами вдома самостійно, йдеться в сюжеті UA:СУМИ.

"Часу було досить мало, але в такому активному режимі, я сподіваюсь ми все встигли. Вистава, я думаю, про людину, яка бажає розібратися у собі, бажає розібратися в світі і в тому, до чого вона належна, чим вона займається, чого б прагнула і чого не вдалось, а що треба ще зробити", - розповідає режисер.

У Сумському театрі ім. Щепкіна відбувся допрем'єрний показ нової вистави
 

Роман вперше поєднує головну роль у виставі з режисерською роботою. На сцені він удвох з актором Юрієм Оноприйко.

"З Романом приємно грати, тому що він та людина, яка чує, розуміє, тим паче, що він і режисер. Тому, якщо щось піде не так, він завжди зможе підхопити. Звичайно, хотілося б, щоб глядачів було більше, але ми завжди раді і такому", - говорить Юрій Оноприйко.

Через карантин у театрі обмежили кількість відвідувачів, розповідає директор Микола Юдін. "У нас велика зала має проектну потужність 951 місце. То зараз у нас вцілому 150 місць. Все. Тобто, ми несем, так би мовити, великі фінансові втрати, але життя людей та безпека для нас дорожчі. Мала сцена зараз - 30 місць, а ,як ви знаєте, тут понад 100 місць", - говорить директор.

У Сумському театрі ім. Щепкіна відбувся допрем'єрний показ нової вистави

Підтримати акторів на прогоні прийшли колеги та друзі. Прем’єра для сумчан запланована на 26 червня.

 
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