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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:20162

На Сумщине на ВНО по математике было три нарушения (видео)

Явка на ВНО по математике составила 83%.

Явка абитуриентов на ВНО по математике на Сумщине 25 июня составила 83%. Зафиксировали 3 нарушения. Об этом сообщила куратор Сумской области Харьковского центра оценивания качества знаний Валерия Ханикова, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Всего на тестирование зарегистрировались 5151 человек. Из них 872 не пришли.

«Два человека не были допущены из-за отсутствия документов. По Сумской области одно удаление, вследствие того, что у ребенка был обнаружен мобильный телефон. Ее работа была приостановлена. Ее попросили покинуть пункт тестирования, о чем был составлен соответствующий акт», - рассказала Ханикова.

Результаты ВНО по математике в личных кабинетах участники получат до 17 июля. Следующее ВНО состоится 30 июня - по украинскому языку и литературе.

Общество ВНО
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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