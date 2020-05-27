На Сумщине на ВНО по математике было три нарушения (видео) Явка на ВНО по математике составила 83%.

Явка абитуриентов на ВНО по математике на Сумщине 25 июня составила 83%. Зафиксировали 3 нарушения. Об этом сообщила куратор Сумской области Харьковского центра оценивания качества знаний Валерия Ханикова, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Всего на тестирование зарегистрировались 5151 человек. Из них 872 не пришли.

«Два человека не были допущены из-за отсутствия документов. По Сумской области одно удаление, вследствие того, что у ребенка был обнаружен мобильный телефон. Ее работа была приостановлена. Ее попросили покинуть пункт тестирования, о чем был составлен соответствующий акт», - рассказала Ханикова.

Результаты ВНО по математике в личных кабинетах участники получат до 17 июля. Следующее ВНО состоится 30 июня - по украинскому языку и литературе.