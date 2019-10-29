«Сумчанка» вышла на первое место в чемпионате Украины Удивительно, но факт МСК «Сумчанка» после двух туров чемпионата Украины по хоккею на траве бал на втором месте.

Просто сыграл меньше матчей, но все же. И вот сегодня, 25 июня, после победы над принципиальным соперником бориспольским «Колосом» вышел на первое место. Результаты игр 22-25 июня: «Колос» - «СумДУ» +:- «ИФК СумДПУ» - СДЮШОР «Динамо» 6:0 МСК «Сумчанка» - СДЮШОР «Динамо» 18:0 «Колос» - «ИФК СумДПУ» 1:5 «Колос» - СДЮШОР «Динамо» 4:1 «Сумчанка» - «СумДУ» 14:0 «Колос» - «Сумчанка» 0:5 «ИФК СумДПУ» - «СумДУ» 4:0 Завтра тур завершится двумя матчами в Сумах. 9.30 «ИФК СумДПУ» – МСК «Сумчанка» 11.00 СДЮШОР «Динамо» – «СумДУ»