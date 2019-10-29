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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:50181

«Сумчанка» вышла на первое место в чемпионате Украины

Удивительно, но факт МСК «Сумчанка» после двух туров чемпионата Украины по хоккею на траве бал на втором месте.

Просто сыграл меньше матчей, но все же. И вот сегодня, 25 июня, после победы над принципиальным соперником бориспольским «Колосом» вышел на первое место.

Результаты игр 22-25 июня:

«Колос» - «СумДУ» +:-

«ИФК СумДПУ» - СДЮШОР «Динамо» 6:0

МСК «Сумчанка» - СДЮШОР «Динамо» 18:0

«Колос» - «ИФК СумДПУ» 1:5

«Колос» - СДЮШОР «Динамо» 4:1

«Сумчанка» - «СумДУ» 14:0

«Колос» - «Сумчанка» 0:5

«ИФК СумДПУ» - «СумДУ» 4:0

Завтра тур завершится двумя матчами в Сумах.

9.30 «ИФК СумДПУ» – МСК «Сумчанка»

11.00 СДЮШОР «Динамо» – «СумДУ»

Спорт Хоккей на траве
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