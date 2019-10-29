«Сумчанка» вышла на первое место в чемпионате Украины

Просто сыграл меньше матчей, но все же. И вот сегодня, 25 июня, после победы над принципиальным соперником бориспольским «Колосом» вышел на первое место.
Результаты игр 22-25 июня:
«Колос» - «СумДУ» +:-
«ИФК СумДПУ» - СДЮШОР «Динамо» 6:0
МСК «Сумчанка» - СДЮШОР «Динамо» 18:0
«Колос» - «ИФК СумДПУ» 1:5
«Колос» - СДЮШОР «Динамо» 4:1
«Сумчанка» - «СумДУ» 14:0
«Колос» - «Сумчанка» 0:5
«ИФК СумДПУ» - «СумДУ» 4:0
Завтра тур завершится двумя матчами в Сумах.
9.30 «ИФК СумДПУ» – МСК «Сумчанка»
11.00 СДЮШОР «Динамо» – «СумДУ»
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