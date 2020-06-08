Губернатор Сумщины получил результат теста на коронавирус

Впрочем, он планирует сдать еще раз тест уже на Сумщине. Если будет положительный результат, он пойдет на самоизоляцию, как это уже сделал мэр Сум Александр Лысенко и глава Сумского облсовета Владимир Токарь. Сейчас же он придерживается всех средств защиты и минимизировал общение.
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