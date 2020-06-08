Губернатор Сумщины получил результат теста на коронавирус По информации ТСН, глава Сумской ОГА Роман Грищенко сегодня во время командировки в Киев, сдал тест на COVID-19, который показал отрицательный результат.

Впрочем, он планирует сдать еще раз тест уже на Сумщине. Если будет положительный результат, он пойдет на самоизоляцию, как это уже сделал мэр Сум Александр Лысенко и глава Сумского облсовета Владимир Токарь. Сейчас же он придерживается всех средств защиты и минимизировал общение.