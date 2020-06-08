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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:11404

Губернатор Сумщины получил результат теста на коронавирус

По информации ТСН, глава Сумской ОГА Роман Грищенко сегодня во время командировки в Киев, сдал тест на COVID-19, который показал отрицательный результат.

Впрочем, он планирует сдать еще раз тест уже на Сумщине. Если будет положительный результат, он пойдет на самоизоляцию, как это уже сделал мэр Сум Александр Лысенко и глава Сумского облсовета Владимир Токарь. Сейчас же он придерживается всех средств защиты и минимизировал общение.

Общество Коронавирус Роман Грищенко
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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