На реконструкцию шосткинского стадиона «Звезда» запланировано потратить более 6 млн грн Реконструкция стадиона «Звезда» в Шостке началась еще в 2016 году.

За прошедшие годы проведены работы по частичной реконструкции футбольного поля, волейбольной и баскетбольной площадок. На входе поставили новый забор с воротами, упорядочили территорию у входа на стадион. В дальнейшем планируется оборудовать беговые дорожки, отремонтировать трибуны и подтрибунные помещения. Напомним, что средства на ремонт поступают из Государственного фонда регионального развития на условиях софинансирования с местным бюджетом.

Во время заседания постоянных депутатских комиссий, которое состоялось во вторник, 23 июня, заместитель начальника управления образования Любовь Волошко сообщила, что в 2020 году 6 млн 748 тыс. грн предусмотрены на реконструкцию стадиона «Звезда», который находится на балансе управления образования и в использовании общеобразовательной школы №11. Єто средства государственной субвенции, пишет Shostkanews.city.