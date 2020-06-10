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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:2334

На реконструкцию шосткинского стадиона «Звезда» запланировано потратить более 6 млн грн

Реконструкция стадиона «Звезда» в Шостке началась еще в 2016 году.

За прошедшие годы проведены работы по частичной реконструкции футбольного поля, волейбольной и баскетбольной площадок. На входе поставили новый забор с воротами, упорядочили территорию у входа на стадион. В дальнейшем планируется оборудовать беговые дорожки, отремонтировать трибуны и подтрибунные помещения. Напомним, что средства на ремонт поступают из Государственного фонда регионального развития на условиях софинансирования с местным бюджетом.

Во время заседания постоянных депутатских комиссий, которое состоялось во вторник, 23 июня, заместитель начальника управления образования Любовь Волошко сообщила, что в 2020 году 6 млн 748 тыс. грн предусмотрены на реконструкцию стадиона «Звезда», который находится на балансе управления образования и в использовании общеобразовательной школы №11. Єто средства государственной субвенции, пишет Shostkanews.city.

Спорт Стадион Звезда
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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