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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские патрульные помогли человеку с приступом эпилепсии (видео)

Патрульные роты ТОР оказали мужчине неотложную домедицинскую помощь.

Патрулируя улицу 20 лет Победы, на проезжей части, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) заметили людей, которые звали их на помощь.

Подойдя, полицейские увидели, что рядом с гражданами на земле лежал человек. Стражам порядка рассказали, что мужчине внезапно стало плохо. Все признаки говорили о том, что у мужчины случился приступ эпилепсии. Патрульные немедленно начали оказывать ему домедицинскую помощь. Они зафиксировали гражданина в стабильном боковом положении и до приезда бригады врачей контролировали его состояние.

Оказав помощь медикам, стражи порядка сопроводили скорую в больницу, где мужчине оказали необходимую помощь.

Общество Патрульная полиция
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