Сумские патрульные помогли человеку с приступом эпилепсии (видео)

Патрулируя улицу 20 лет Победы, на проезжей части, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) заметили людей, которые звали их на помощь.
Подойдя, полицейские увидели, что рядом с гражданами на земле лежал человек. Стражам порядка рассказали, что мужчине внезапно стало плохо. Все признаки говорили о том, что у мужчины случился приступ эпилепсии. Патрульные немедленно начали оказывать ему домедицинскую помощь. Они зафиксировали гражданина в стабильном боковом положении и до приезда бригады врачей контролировали его состояние.
Оказав помощь медикам, стражи порядка сопроводили скорую в больницу, где мужчине оказали необходимую помощь.
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