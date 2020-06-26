Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:30399

Эпидемия продолжается: в Сумах 5 новых случаев коронавируса

По состоянию на 26 июня в Сумской области уже 284 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 7 человек (Сумы - 5, Сумской р-н - 1,  Тростянец - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 203 человека, из них 8 - за прошедшие сутки (Сумы - 5, Тростянец - 2, Кролевец - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 78 случаев заболевания, в Сумском районе – 17, г. Ахтырка – 21, г. Конотоп – 16, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 25, Кролевецкий район - 8, г. Шостка – 15, г. Тростянец – 22, Тростянецкий район - 3, Роменский район - 3, Недригайловский район - 1, г. Ромны - 9, Глуховский район - 3, г. Глухов - 9, Бурынь - 2, Бурынский район - 1, Ахтырский район - 1, г. Лебедин - 1, г. Белополье - 2, Белопольский район - 13, Путивльский район - 7, Краснополье - 1.

Фото
Общество Коронавирус
view counter

По тематике

В Украине уже больше тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Сегодня 09:40

В Украине уже больше тысячи новых случаев коронавируса за сутки

Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 26 июня в Украине подтверждено 41117 случаев COVID-19, из них 18 299 выздоровели,...

Губернатор Сумщины получил результат теста на коронавирус
Вчера 22:11

Губернатор Сумщины получил результат теста на коронавирус

По информации ТСН, глава Сумской ОГА Роман Грищенко сегодня во время командировки в Киев, сдал тест на COVID-19, который показал...

Мэр Сум идет на самоизоляцию
Вчера 20:45

Мэр Сум идет на самоизоляцию

Из-за участия ректора СумГУ Анатолия Васильева, который заболел коронавирусом, в коллегии облгосадминистрации, мэр Сум решил пойти на самоизоляцию....

Ректор СумГУ мог заразить членов коллегии ОГА
Вчера 20:30

Ректор СумГУ мог заразить членов коллегии ОГА

23 июня ректор СумГУ Анатолий Васильев принимал участие в коллегии Сумской облгосадминистрации, в состав которой входит руководство ОГА и облсовета....

Соседи депутата Сумского горсовета заболели коронавирусом
Вчера 19:27

Соседи депутата Сумского горсовета заболели коронавирусом

Соседи депутата Сумского горсовета Андрея Крамченкова заболели коронавирусом....

Новости

Эпидемия продолжается: в Сумах 5 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:30
Мэр Сум идет на самоизоляцию
Вчера 20:45
У ректора СумГУ обнаружили коронавирус
Вчера 17:44
В Украине уже больше тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Сегодня 09:40
Сумские сыщики оперативно раскрыли квартирную кражу
Сегодня 09:34
У Сумському театрі ім. Щепкіна відбувся допрем'єрний показ нової вистави (відео)
Сегодня 09:12
Відео сумських студентів увійшло до десятки кращих на українському Global Money Week
Сегодня 08:30
Сумские патрульные помогли человеку с приступом эпилепсии (видео)
Сегодня 08:03
Сумы vs. Тростянец: где пройдет матч за суперкубок Сумщины?
Сегодня 07:42
Губернатор Сумщины получил результат теста на коронавирус
Вчера 22:11
«Сумчанка» вышла на первое место в чемпионате Украины
Вчера 21:50
На Сумщине на ВНО по математике было три нарушения (видео)
Вчера 21:20
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.