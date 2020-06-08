Сумские сыщики оперативно раскрыли квартирную кражу Три часа - именно столько времени понадобилось сотрудникам Сумского отдела полиции, чтобы установить личность «незваного гостя», который обокрал жилье сумчанки.

Как выяснили правоохранители, 66-летняя женщина, выходя из дома, забыла запереть входную дверь. Этим и воспользовался 47-летний сумчанин. Заметив едва прикрытую дверь, он зашел в чужое помещение и украл первое, что попалось на глаза - электронную книгу, тонометр и некоторые другие личные вещи.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины и начали в соответствии с ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины уголовное производство. Сейчас следователи проверяют подозреваемого на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Правоохранители советуют гражданам быть осмотрительными и внимательными к сохранению своего имущества. Выходя из дома, каждый раз проверяйте, закрыть форточки, окна и балконные двери. Замыкая входную дверь, обязательно поверните ключ на максимальное количество оборотов. Не оставляйте ключи под ковриком, в почтовых ящиках или на дверной раме. Выходя из дома, обращайте внимание на подозрительных или незнакомых лиц, которые бродят у подъездов и во дворах. Договоритесь с соседями, чтобы они следили за вашим жилищем в ваше отсутствие. Не лишним будет обменяться с ними контактным телефонам и обсудить алгоритм действий на случай обнаружения кражи или «незваных гостей». И помните, что в первую очередь следует известить о совершенном по спецлинии полиции «102» - чем скорее правоохранители начнут поиски воров, тем больше шансов на успешное раскрытие преступления и возврат похищенного имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.