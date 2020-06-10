В Украине уже больше тысячи новых случаев коронавируса за сутки Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 26 июня в Украине подтверждено 41117 случаев COVID-19, из них 18 299 выздоровели, 1086 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 1109 случаев – это очередной суточный рекорд.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 620624, методом ИФА - 176965.

Заболевание подтверждено у 3071 детей и 6420 медиков. В госпитализации нуждались 11015 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 378 пациентов.

По состоянию на 26.06 занято 3839 коек из 23 419, выделенных для больных COVID-19. Сейчас на аппарате ИВЛ находится 76 больных. 30102 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровел 3921 медработник.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 1788 (1111 выздоровели)

- Волынская обл. - 2096 (681 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 1081 (903 выздоровели)

- Донецкая обл. - 412 (159 выздоровели)

- Житомирская обл. - 1366 (719 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 2547 (917 выздоровели)

- Запорожская обл. - 561 (405 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 2217 (1091 выздоровел)

- г. Киев - 4726 (1489 выздоровели)

- Киевская обл. - 2419 (1236 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 640 (525 выздоровели)

- Луганская обл. - 76 (55 выздоровели)

- Львовская обл. - 4836 (725 выздоровели)

- Николаевская обл. - 384 (278 выздоровели)

- Одесская обл. - 1529 (637 выздоровели)

- Полтавская обл. - 304 (268 выздоровели)

- Ривненская обл. - 3364 (1682 выздоровели)

- Сумская обл. - 284 (203 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1857 (1109 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1993 (1021 выздоровел)

- Херсонская обл. - 190 (175 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 724 (526 выздоровели)

- Черкасская обл. - 627 (439 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 4582 (1800 выздоровели)

- Черниговская обл. - 514 (145 выздоровели).