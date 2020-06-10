В Украине уже больше тысячи новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки лабораторно подтверждено 1109 случаев – это очередной суточный рекорд.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 620624, методом ИФА - 176965.
Заболевание подтверждено у 3071 детей и 6420 медиков. В госпитализации нуждались 11015 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 378 пациентов.
По состоянию на 26.06 занято 3839 коек из 23 419, выделенных для больных COVID-19. Сейчас на аппарате ИВЛ находится 76 больных. 30102 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровел 3921 медработник.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 1788 (1111 выздоровели)
- Волынская обл. - 2096 (681 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1081 (903 выздоровели)
- Донецкая обл. - 412 (159 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1366 (719 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 2547 (917 выздоровели)
- Запорожская обл. - 561 (405 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 2217 (1091 выздоровел)
- г. Киев - 4726 (1489 выздоровели)
- Киевская обл. - 2419 (1236 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 640 (525 выздоровели)
- Луганская обл. - 76 (55 выздоровели)
- Львовская обл. - 4836 (725 выздоровели)
- Николаевская обл. - 384 (278 выздоровели)
- Одесская обл. - 1529 (637 выздоровели)
- Полтавская обл. - 304 (268 выздоровели)
- Ривненская обл. - 3364 (1682 выздоровели)
- Сумская обл. - 284 (203 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1857 (1109 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1993 (1021 выздоровел)
- Херсонская обл. - 190 (175 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 724 (526 выздоровели)
- Черкасская обл. - 627 (439 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 4582 (1800 выздоровели)
- Черниговская обл. - 514 (145 выздоровели).
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