В Сумах началась коронавирусная сессия облсовета (трансляция)

Ведет ее замглавы облсовета Татьяна Головко, так как глава облсовета Владимир Токарь является контактным лицом с ректором СумГУ Анатолием Васильевым, у которого позавчера подтвердили коронавирусную болезнь.
В связи с тем, что Анатолий Васильев принимал участие в коллегии Сумской ОГА с участием многих чиновников, главный санитарный врач области Владимир Збаражский рекомендовал проводить сессию в максимально сжатые сроки – 15-20 минут. Поэтому решили провести сессию в два пленарных заседания.
На сессии присутствуют всего 36 депутатов из 64. Нет депутатов, старше 60 лет, - это также рекомендации В.Збаражского.
Сегодня, 25 марта, в Сумах проходит внеочередная сессия Сумского облсовета....
Глава Сумского областного совета Владимир Токарь подписал распоряжение «О созыве тридцать четвертой сессии областного совета седьмого созыва»....
Глава Сумского областного совета Владимир Токарь возобновил действие распоряжения от 05.02.2020 № 8 «О созыве тридцать третьей сессии областного совета...
Сегодня, 21 февраля, пленарное заседание сессии областного совета не состоялось....
На 24 января назначено пленарное заседание тридцать второй сессии Сумского областного совета седьмого созыва....