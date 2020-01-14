Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:13414

В Сумах началась коронавирусная сессия облсовета (трансляция)

Сегодня, 26 июня, в Сумах проходит сессия Сумского облсовета.

Ведет ее замглавы облсовета Татьяна Головко, так как глава облсовета Владимир Токарь является контактным лицом с ректором СумГУ Анатолием Васильевым, у которого позавчера подтвердили коронавирусную болезнь.

В связи с тем, что Анатолий Васильев принимал участие в коллегии Сумской ОГА с участием многих чиновников, главный санитарный врач области Владимир Збаражский рекомендовал проводить сессию в максимально сжатые сроки – 15-20 минут. Поэтому решили провести сессию в два пленарных заседания.

На сессии присутствуют всего 36 депутатов из 64. Нет депутатов, старше 60 лет, - это также рекомендации В.Збаражского.

Политика Сессия облсовета
view counter

По тематике

В Сумах проходит антикоронавирусная сессия облсовета (трансляция)
25.03.2020 10:21

В Сумах проходит антикоронавирусная сессия облсовета (трансляция)

Сегодня, 25 марта, в Сумах проходит внеочередная сессия Сумского облсовета....

25 марта пройдет сессия Сумского областного совета
23.03.2020 16:31

25 марта пройдет сессия Сумского областного совета

Глава Сумского областного совета Владимир Токарь подписал распоряжение «О созыве тридцать четвертой сессии областного совета седьмого созыва»....

27.02.2020 09:37

Завтра пройдет сессия Сумского областного совета

Глава Сумского областного совета Владимир Токарь возобновил действие распоряжения от 05.02.2020 № 8 «О созыве тридцать третьей сессии областного совета...

Сессию Сумского облсовета снова перенесли
21.02.2020 12:18

Сессию Сумского облсовета снова перенесли

Сегодня, 21 февраля, пленарное заседание сессии областного совета не состоялось....

Бюджетная сессия в Сумском облсовете пройдет 24 января
14.01.2020 14:53

Бюджетная сессия в Сумском облсовете пройдет 24 января

На 24 января назначено пленарное заседание тридцать второй сессии Сумского областного совета седьмого созыва....

Новости

Эпидемия продолжается: в Сумах 5 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:30
Мэр Сум идет на самоизоляцию
Вчера 20:45
У ректора СумГУ обнаружили коронавирус
Вчера 17:44
На реконструкцию шосткинского стадиона «Звезда» запланировано потратить более 6 млн грн
Сегодня 12:23
Чиновник Конотопской РГА подозревается в служебной халатности с убытками в 350 тыс. грн
Сегодня 12:20
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 12:17
В Путивльском районе собираются закрыть село на карантин
Сегодня 12:13
Жителей Сумщины оштрафовали на 340 тыс. грн за нарушение карантина
Сегодня 12:04
На Сумщине пограничники обнаружили мужчину, который 13 лет находился в розыске
Сегодня 11:47
Кто заболел в Сумах коронавирусом?
Сегодня 11:35
У ректора СумГУ, больного COVID-19, 39 контактных лиц
Сегодня 11:30
На Сумском заводе «Насосэнергомаш» уже 11 заболевших коронавирсуом
Сегодня 11:21
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.