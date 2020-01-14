В Сумах началась коронавирусная сессия облсовета (трансляция) Сегодня, 26 июня, в Сумах проходит сессия Сумского облсовета.

Ведет ее замглавы облсовета Татьяна Головко, так как глава облсовета Владимир Токарь является контактным лицом с ректором СумГУ Анатолием Васильевым, у которого позавчера подтвердили коронавирусную болезнь.

В связи с тем, что Анатолий Васильев принимал участие в коллегии Сумской ОГА с участием многих чиновников, главный санитарный врач области Владимир Збаражский рекомендовал проводить сессию в максимально сжатые сроки – 15-20 минут. Поэтому решили провести сессию в два пленарных заседания.

На сессии присутствуют всего 36 депутатов из 64. Нет депутатов, старше 60 лет, - это также рекомендации В.Збаражского.