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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:34254

До 6 лет лишения свободы грозит серийному вору-рецидивисту

Ахтырской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 54-летнего мужчину, который совершил ряд преступлений.

Установлено, что обвиняемый, который до этого уже был 9 раз осужден, в основном за кражи, после очередного освобождения продолжил свою преступную деятельность. Мужчина в ночное время проникал на территорию предприятий или в подвальные помещения, откуда похищал ценные вещи, преимущественно металлические изделия. Более того, он обокрал мужчину под хмельком, вытянув из кармана кошелек. На счету обвиняемого также кража велосипеда. Всего собраны доказательства его причастности к 12 эпизодам тайного похищения чужого имущества.

Обвиняемый, кроме ряда краж, будет отвечать в суде еще и за нарушение правил административного надзора. Как выяснилось, часть краж он совершал, отбывая условное наказание за незаконную вырубку деревьев.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 и ч. 3 ст. 185 (кража, совершенная повторно с проникновением в помещение) и ст. 395 (нарушение правил административного надзора) УК Украины. За содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Кража
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