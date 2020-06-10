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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:54196

Рятувальники закликають сумчан відпочивати безпечно!

Останні вихідні червня для українців знаменується відзначенням Дня Конституції, завдяки чому громадяни будуть відпочивати одразу три дні. В зв’язку з чим рятувальники нагадують основні вимоги безпечної поведінки.

Наголошуємо, що в державі триває карантин для запобігання поширення коронавірусної інфекції, а тому на забувайте про дотримання санітарних правил, про засоби захисту та соціальну дистанцію під час перебування у громадських місцях.

Для багатьох це й час, коли вони зможуть скористатися можливістю щоб відпочити на лоні природи або у прохолоді річок та озер, цьому сприяє погода на дворі.

При перебуванні на водоймах треба пам'ятати, що не можна купатися у незнайомих та необладнаних для цього місцях. Треба слідкувати один за одним, щоб у екстремальній ситуації встигнути вчасно надати необхідну допомогу. У жодному разі не заходити у воду в нетверезому стані та не дозволяти робити це іншим. Особливої уваги потребують діти. Необхідно постійно не випускати їх з поля зору та роз’яснювати малечі про небезпеку водойм.

Під час відпочинку у лісах та лісопаркових зонах треба пам'ятати, що не можна розводити багаття, також забороняється в'їзд до лісів автотранспорту. При виявленні ознак пожежі на відкритій території або в лісовій місцевості негайно викликайте Службу порятунку за номером «101». Якщо вогонь ще не досить значний - невелике загоряння трави або лісової підстилки, не будьте байдужими - спробуйте загасити його забиваючи полум'я гілками листяних порід дерев, заливаючи водою та закидаючи вологим ґрунтом. Обов’язково треба почекати і переконатися, що вогонь не розгориться знову. Але у будь-якому випадку необхідно оцінювати ризики і якщо пожежа загрожую вашій безпеці, треба негайно залишити дане місце.

Як показує практика, відпочиваючи у лісі та навіть на водоймі, можна натрапити на вибухонебезпечні предмети часів минулих війн. Треба пам'ятати, що їх не можна навіть торкатися, а тим більше намагатися перенести. У жодному разі не користуватися поблизу засобами зв’язку, це може спровокувати вибух. Про можливу небезпеку треба повідомити оточуючих та негайно поінформувати оперативні служби за телефонними номерами «101» та «102».

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

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