Сумские тепловики модернизируют теплосети в Курском микрорайоне

При нормативном сроке эксплуатации в 25 лет данная сеть отработала 44. Только за последние три года на данной тепловой сети устранялось 4 порыва. При их устранении было обнаружено, что изоляция трубопроводов нарушена, утеплитель в нижней части трубопроводов сбит, сами трубопроводы покрыты коррозией.
Тепловая сеть по улице Ковпака является частью тепломагистрали № 6 от Котельные северного промышленного узла ПАО «Сумское НПО». Она обеспечивает отоплением и горячим водоснабжением 26 жилых домов, 1 учебное и 3 лечебные учреждения.
Инвестиционной программой предусмотрена замена аварийного участка тепловой сети диаметром трубопроводов 530 мм общей протяженностью 87 метров в двухтрубном измерении.
Замена данного участка тепловой сети позволит уменьшить потери тепловой энергии в тепловой сети, обеспечить в отопительный период качественное и безаварийное теплоснабжение.
При выполнении работ специалистами ООО «Сумытеплоэнерго» применяются современные технологии с применением труб, отводов, неподвижных опор, комплектов изоляции стыков в ППУ изоляции.
Все мероприятия, которые проводятся в рамках инвестиционной программы, направлены на обновление основных фондов, оптимизацию технологических затрат, повышение уровня организации производства, уменьшение потерь тепловой энергии в тепловых сетях.
Даже при условии введения карантина, сопровождающегося повышенной социальной напряженностью и осложнениями в работе всех предприятий и организаций, ООО «Сумытеплоэнерго» делает все необходимое для проведения своевременных закупок материалов для качественного планомерного выполнения ремонтных работ, чтобы с началом отопительного сезона потребители могли бесперебойно получать услугу «тепло» в свои дома, сообщает предприятие.
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