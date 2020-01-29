Сумские тепловики модернизируют теплосети в Курском микрорайоне Сегодня, 26 июня, в рамках выполнения инвестиционной программы 2020 года, ООО «Сумытеплоэнерго» в соответствии с разработанным проектом приступило к модернизации тепловой сети по улице Ковпака.

При нормативном сроке эксплуатации в 25 лет данная сеть отработала 44. Только за последние три года на данной тепловой сети устранялось 4 порыва. При их устранении было обнаружено, что изоляция трубопроводов нарушена, утеплитель в нижней части трубопроводов сбит, сами трубопроводы покрыты коррозией.

Тепловая сеть по улице Ковпака является частью тепломагистрали № 6 от Котельные северного промышленного узла ПАО «Сумское НПО». Она обеспечивает отоплением и горячим водоснабжением 26 жилых домов, 1 учебное и 3 лечебные учреждения.

Инвестиционной программой предусмотрена замена аварийного участка тепловой сети диаметром трубопроводов 530 мм общей протяженностью 87 метров в двухтрубном измерении.

Замена данного участка тепловой сети позволит уменьшить потери тепловой энергии в тепловой сети, обеспечить в отопительный период качественное и безаварийное теплоснабжение.

При выполнении работ специалистами ООО «Сумытеплоэнерго» применяются современные технологии с применением труб, отводов, неподвижных опор, комплектов изоляции стыков в ППУ изоляции.

Все мероприятия, которые проводятся в рамках инвестиционной программы, направлены на обновление основных фондов, оптимизацию технологических затрат, повышение уровня организации производства, уменьшение потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

Даже при условии введения карантина, сопровождающегося повышенной социальной напряженностью и осложнениями в работе всех предприятий и организаций, ООО «Сумытеплоэнерго» делает все необходимое для проведения своевременных закупок материалов для качественного планомерного выполнения ремонтных работ, чтобы с началом отопительного сезона потребители могли бесперебойно получать услугу «тепло» в свои дома, сообщает предприятие.