Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:52307

Сумские тепловики модернизируют теплосети в Курском микрорайоне

Сегодня, 26 июня, в рамках выполнения инвестиционной программы 2020 года, ООО «Сумытеплоэнерго» в соответствии с разработанным проектом приступило к модернизации тепловой сети по улице Ковпака.

При нормативном сроке эксплуатации в 25 лет данная сеть отработала 44. Только за последние три года на данной тепловой сети устранялось 4 порыва. При их устранении было обнаружено, что изоляция трубопроводов нарушена, утеплитель в нижней части трубопроводов сбит, сами трубопроводы покрыты коррозией.

Тепловая сеть по улице Ковпака является частью тепломагистрали № 6 от Котельные северного промышленного узла ПАО «Сумское НПО». Она обеспечивает отоплением и горячим водоснабжением 26 жилых домов, 1 учебное и 3 лечебные учреждения.

Инвестиционной программой предусмотрена замена аварийного участка тепловой сети диаметром трубопроводов 530 мм общей протяженностью 87 метров в двухтрубном измерении.

Замена данного участка тепловой сети позволит уменьшить потери тепловой энергии в тепловой сети, обеспечить в отопительный период качественное и безаварийное теплоснабжение.

При выполнении работ специалистами ООО «Сумытеплоэнерго» применяются современные технологии с применением труб, отводов, неподвижных опор, комплектов изоляции стыков в ППУ изоляции.

Все мероприятия, которые проводятся в рамках инвестиционной программы, направлены на обновление основных фондов, оптимизацию технологических затрат, повышение уровня организации производства, уменьшение потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

Даже при условии введения карантина, сопровождающегося повышенной социальной напряженностью и осложнениями в работе всех предприятий и организаций, ООО «Сумытеплоэнерго» делает все необходимое для проведения своевременных закупок материалов для качественного планомерного выполнения ремонтных работ, чтобы с началом отопительного сезона потребители могли бесперебойно получать услугу «тепло» в свои дома, сообщает предприятие.

Общество ООО «Сумытеплоэнерго» Теплосети
view counter

По тематике

«Сумытеплоэнерго» связано с громким делом о взятке на 6 млн долларов?
14.06.2020 22:06

«Сумытеплоэнерго» связано с громким делом о взятке на 6 млн долларов?

Задержание топ-налоговика с рекордной взяткой в Киеве поставило под удар коррупционные схемы экс-нардепов Шкрибляка и Кононенко....

В Сумах АМКУ начал дело против «Сумытеплоэнерго»
05.06.2020 13:28

В Сумах АМКУ начал дело против «Сумытеплоэнерго»

По результатам рассмотрения заявления ООО «Маслосырбаза» начато дело по признакам злоупотребления монопольным положением ООО «Сумытеплоэнерго»....

К концу отопительного сезона в Сумах уменьшили тарифы на тепло
18.03.2020 14:12

К концу отопительного сезона в Сумах уменьшили тарифы на тепло

С 18 марта вступили в действие тарифы для ООО «Сумытеплоэнерго», которые были утверждены и обнародованы на сайте НКРЭКУ накануне....

03.03.2020 13:20

Сумским предприятиям рассылают «письма счастья» из «Сумытеплоэнерго»

Просят доплатить за два месяца 2018 года в общем почти 6 млн грн....

29.01.2020 14:48

Сумские депутаты просят НКРЭКУ ускорить установление тарифа на услуги ООО «Сумытеплоэнерго»

Во время заседания сессии Сумского городского совета депутаты обратились к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных...

Новости

Эпидемия продолжается: в Сумах 5 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:30
Мэр Сум идет на самоизоляцию
Вчера 20:45
У ректора СумГУ обнаружили коронавирус
Вчера 17:44
На реконструкцию шосткинского стадиона «Звезда» запланировано потратить более 6 млн грн
Сегодня 12:23
Чиновник Конотопской РГА подозревается в служебной халатности с убытками в 350 тыс. грн
Сегодня 12:20
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 12:17
В Путивльском районе собираются закрыть село на карантин
Сегодня 12:13
Жителей Сумщины оштрафовали на 340 тыс. грн за нарушение карантина
Сегодня 12:04
На Сумщине пограничники обнаружили мужчину, который 13 лет находился в розыске
Сегодня 11:47
Кто заболел в Сумах коронавирусом?
Сегодня 11:35
У ректора СумГУ, больного COVID-19, 39 контактных лиц
Сегодня 11:30
На Сумском заводе «Насосэнергомаш» уже 11 заболевших коронавирсуом
Сегодня 11:21
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.