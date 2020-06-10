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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:00439

В Сумах произошла тройная авария

На улице Герасима Кондратьева произошла авария с участием трех автомобилей.

Сообщение о ДТП патрульные получили 24 июня, около 9 часов утра.

21-летний водитель Chevrolet Aveo, при выезде из жилой зоны на главную дорогу, не убедился в безопасности и не предоставил преимущество в движении транспортным средствам Opel Astra и Volkswagen Caddy, с которыми и допустил столкновение.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на руководителя Chevrolet Aveo административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.

Право Дтп
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