В Сумах произошла тройная авария

Сообщение о ДТП патрульные получили 24 июня, около 9 часов утра.
21-летний водитель Chevrolet Aveo, при выезде из жилой зоны на главную дорогу, не убедился в безопасности и не предоставил преимущество в движении транспортным средствам Opel Astra и Volkswagen Caddy, с которыми и допустил столкновение.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.
Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на руководителя Chevrolet Aveo административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.
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