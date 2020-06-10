На реконструкцию Нижнесыроватской школы потратят 5 млн грн По информации Департамента капитального строительства Сумской облгосадминистрации, реконструкция этой школы осуществляется за счет средств государственного фонда регионального развития и местного бюджета.

В 2020 году на реконструкцию школы было выделено 4,9 млн грн, из них 4,4 млн грн - средства государственного фонда регионального развития и 490 - средства местного бюджета.

В 2019 году на средства ГФРР была утеплена часть фасада школы, заменена крыша, утеплен чердак. В связи с ростом цен завершить проект в 2019 году не удалось, ведь еще нужно утеплить другую часть фасада школы, провести отмостки по периметру школы, построить крыльца с пандусами и навесы, установить новые двери. Именно эти работы и выполняются в 2020 году.

Сейчас уже осуществлено утепление фасада на 75%, завезены материалы для отмостки по периметру школы. Работы планируют завершить до 1 августа.

Справка

В Нижнесыроватская общеобразовательной школе учится 267 учеников и работает 29 учителей. Заведение оборудовано учебными кабинетами (комнатами), которые оснащены персональными компьютерами, мультимедийными проекторами, интерактивными досками, принтерами, сканерами. В 2014-2015 году для энергоэффективности в Нижнесыроватская ООШ I-III ст. было установлено 2 котла на дровах. В 2017 году произведена замена оконных блоков, внутренняя отделка спортзала.