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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:08216

На реконструкцию Нижнесыроватской школы потратят 5 млн грн

По информации Департамента капитального строительства Сумской облгосадминистрации, реконструкция этой школы осуществляется за счет средств государственного фонда регионального развития и местного бюджета.

В 2020 году на реконструкцию школы было выделено 4,9 млн грн, из них 4,4 млн грн - средства государственного фонда регионального развития и 490 - средства местного бюджета.

В 2019 году на средства ГФРР была утеплена часть фасада школы, заменена крыша, утеплен чердак. В связи с ростом цен завершить проект в 2019 году не удалось, ведь еще нужно утеплить другую часть фасада школы, провести отмостки по периметру школы, построить крыльца с пандусами и навесы, установить новые двери. Именно эти работы и выполняются в 2020 году.

Сейчас уже осуществлено утепление фасада на 75%, завезены материалы для отмостки по периметру школы. Работы планируют завершить до 1 августа.

Справка

В Нижнесыроватская общеобразовательной школе учится 267 учеников и работает 29 учителей. Заведение оборудовано учебными кабинетами (комнатами), которые оснащены персональными компьютерами, мультимедийными проекторами, интерактивными досками, принтерами, сканерами. В 2014-2015 году для энергоэффективности в Нижнесыроватская ООШ I-III ст. было установлено 2 котла на дровах. В 2017 году произведена замена оконных блоков, внутренняя отделка спортзала.

Общество
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