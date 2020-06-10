На Сумщине за неделю коронавирусом заболели 4 ребенка и 1 медик

По его словам, за неделю было обработано 132 подозрений на коронавирус (всего около 1200 тестов). Было 38 положительных тестов, из них 18 первичных случаев, 14 - по контакту, 2 – больных пневмонией, 4 – тех, кто собирался на плановую госпитализацию. Из них 4 детей, 1 госпитализировали, так как у него были и другие проблемы со здоровьям. Всего 4 человека было госпитализировано. Среди заболевших 1 медик, всего заболевших медиков 16, 14 из которых вылечились.
За неделею выздоровели 34 человека (по сравнению с предыдущей неделей есть позитивная динамика, тогда было 27 заболевших и 8 выздоровевших).
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