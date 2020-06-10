На Сумщине за неделю коронавирусом заболели 4 ребенка и 1 медик Об этом сегодня, 26 июня, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, за неделю было обработано 132 подозрений на коронавирус (всего около 1200 тестов). Было 38 положительных тестов, из них 18 первичных случаев, 14 - по контакту, 2 – больных пневмонией, 4 – тех, кто собирался на плановую госпитализацию. Из них 4 детей, 1 госпитализировали, так как у него были и другие проблемы со здоровьям. Всего 4 человека было госпитализировано. Среди заболевших 1 медик, всего заболевших медиков 16, 14 из которых вылечились.

За неделею выздоровели 34 человека (по сравнению с предыдущей неделей есть позитивная динамика, тогда было 27 заболевших и 8 выздоровевших).