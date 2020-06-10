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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:21572

На Сумском заводе «Насосэнергомаш» уже 11 заболевших коронавирсуом

Об этом сегодня, 26 июня, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, на заводе «Насосэнергомаш» уже подтверждено 11 случаев коронавирсной болезни COVID-19. На заводе проводятся противоэпидемиологические мероприятия, масочный режим там с начала карантина.

Общество Коронавирус
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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