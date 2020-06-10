На Сумском заводе «Насосэнергомаш» уже 11 заболевших коронавирсуом Об этом сегодня, 26 июня, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, на заводе «Насосэнергомаш» уже подтверждено 11 случаев коронавирсной болезни COVID-19. На заводе проводятся противоэпидемиологические мероприятия, масочный режим там с начала карантина.