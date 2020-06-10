На Сумском заводе «Насосэнергомаш» уже 11 заболевших коронавирсуом

По его словам, на заводе «Насосэнергомаш» уже подтверждено 11 случаев коронавирсной болезни COVID-19. На заводе проводятся противоэпидемиологические мероприятия, масочный режим там с начала карантина.
За последние сутки в Сумах выявлено 5 новых случаев коронавирусной инфекции....
Об этом сегодня, 26 июня, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 26 июня в Украине подтверждено 41117 случаев COVID-19, из них 18 299 выздоровели,...
По состоянию на 26 июня в Сумской области уже 284 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
По информации ТСН, глава Сумской ОГА Роман Грищенко сегодня во время командировки в Киев, сдал тест на COVID-19, который показал...