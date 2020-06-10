Кто заболел в Сумах коронавирусом? За последние сутки в Сумах выявлено 5 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщил сегодня, 26 июня, на брифинге в Сумской облгосадминистрации замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк, в Сумах 3 человека контактных в одним из случаев по заводу «Насосэнергомаш». Один человек обратился с симптомами к семейному врачу, его проверили и установили наличие вируса. Еще один человек шел на плановую госпитализацию.