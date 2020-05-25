Жителей Сумщины оштрафовали на 340 тыс. грн за нарушение карантина Об этом сегодня, 26 июня, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замначальника Главного управления Национальной полиции в .сумской области Николай Худенко.

По его словам, каждый день за соблюдением правил карантина в области следит около 260 полицейских, в том числе сотрудники ГУНП, полиции охраны, патрульные и сотрудники отделов и отделений полиции в области, в том числе 103 авто- и пеших патрулей.

С начала действия карантина в полицию поступило 2783 сообщения, которые относились к нарушению карантинных мероприятий. Через мобильное приложение «Дій вдома» поступило 2134 сообщения. Выявлено 7 нарушений. Всего работниками полиции было составлено 704 протокола по статье КУоАП о нарушении карантина людей, из них на руководителей магазинов – 96, на граждан – 138, за нарушение самоизоляции – 22, за отказ прохождения обсервации – 345. Все протоколы были направлены в суд. 121 протокол уже рассмотрен, из них 77 дел закрыто из-за отсутствия состава правонарушения, 22 – вынесены устные предупреждения, по 23 – наложены штрафы на общую сумму 340 тыс. грн.