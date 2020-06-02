На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 25 июня в 21:30 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Заречная в с. Степановка Ямпольского района.

Сообщение поступило от местного жителя, который увидел охваченную дымом и пламенем кровлю здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 32-го Государственного пожарно-спасательного поста и добровольную пожарную команду с. Княжичи.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю и перекрытие на площади до 72 кв. м, стены на площади до 76 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения на другие части дома и хозяйственную постройку, расположенную рядом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 4 км от очага горения.

В 22:35 возгорание локализовали, а в 23:42 - потратив на тушение почти 13 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 2 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной команды с. Княжичи, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.