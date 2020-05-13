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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20133

Чиновник Конотопской РГА подозревается в служебной халатности с убытками в 350 тыс. грн

Конотопской местной прокуратурой 25 июня сообщено о подозрении начальнику одного из отделов Конотопской районной государственной администрации, из-за служебной халатности которого государству нанесен около 350 тыс. грн убытков (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, в 2018 году начальник отдела заключил договор с обществом с ограниченной ответственностью на строительство футбольного поля с искусственным покрытием. В дальнейшем указанный чиновник согласовал изменения в проектно-сметной документации, поэтому при строительстве была увеличена стоимость работ с использованием неподходящих материалов. Ненадлежащее исполнение начальником отдела своих обязанностей привело к безосновательному завышению стоимости строительства футбольного поля на сумму почти 350 тыс. грн.

Досудебное следствие проведено следователями Конотопского отдела полиции по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Служебная халатность
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