По данным следствия, в 2018 году начальник отдела заключил договор с обществом с ограниченной ответственностью на строительство футбольного поля с искусственным покрытием. В дальнейшем указанный чиновник согласовал изменения в проектно-сметной документации, поэтому при строительстве была увеличена стоимость работ с использованием неподходящих материалов. Ненадлежащее исполнение начальником отдела своих обязанностей привело к безосновательному завышению стоимости строительства футбольного поля на сумму почти 350 тыс. грн.
Досудебное следствие проведено следователями Конотопского отдела полиции по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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