Смертельное ДТП с участием жены прокурора на Сумщине: в суде рассмотрели жалобу на действия следователя

Судом удовлетворена жалоба представителя потерпевшего, отца погибшей девушки.
Постановление следователя, в части отказа в назначении комплексной экспертизы (экспертного учреждения), отменено. Обязано удовлетворить ходатайство представителя потерпевшего и направить для проведения комплексной экспертизы указанного в ходатайстве экспертного учреждения.
Напомним: сумчанка, 1980 года рождения, управляя на авто Toyota Rav4 совершила наезд на пешехода - девушку 1995 года рождения на выезде из города Тростянец в сторону города Сумы. От полученных травм девушка погибла на месте.
Как известно, девушку сбила жена работника прокуратуры Сумской области Сергея Вакулы, дочь депутата Ахтырского райсовета, бывшего главы Ахтырской РГА и бизнесмена Виктора Сугака - Инна Вакула, которая сейчас имеет статус… свидетеля.
15 апреля 2019 года пресс-служба прокуратуры Сумской области сообщила, что проведение дальнейшего досудебного расследования поручено правоохранительным органам Харьковской области. В настоящее время продолжаются следственные действия. Следствие проводит Следственное управление ГУНП в Харьковской области, пишет zmist.media.
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