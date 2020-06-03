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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Смертельное ДТП с участием жены прокурора на Сумщине: в суде рассмотрели жалобу на действия следователя

24 июня в Киевском районном суде города Харькова состоялось заседание по рассмотрению жалобы на действия следователя по делу о ДТП, в результате которого 30 марта 2019 года погибла молодая девушка.

Судом удовлетворена жалоба представителя потерпевшего, отца погибшей девушки.

Постановление следователя, в части отказа в назначении комплексной экспертизы (экспертного учреждения), отменено. Обязано удовлетворить ходатайство представителя потерпевшего и направить для проведения комплексной экспертизы указанного в ходатайстве экспертного учреждения.

Напомним: сумчанка, 1980 года рождения, управляя на авто Toyota Rav4 совершила наезд на пешехода - девушку 1995 года рождения на выезде из города Тростянец в сторону города Сумы. От полученных травм девушка погибла на месте.

Как известно, девушку сбила жена работника прокуратуры Сумской области Сергея Вакулы, дочь депутата Ахтырского райсовета, бывшего главы Ахтырской РГА и бизнесмена Виктора Сугака - Инна Вакула, которая сейчас имеет статус… свидетеля.

15 апреля 2019 года пресс-служба прокуратуры Сумской области сообщила, что проведение дальнейшего досудебного расследования поручено правоохранительным органам Харьковской области. В настоящее время продолжаются следственные действия. Следствие проводит Следственное управление ГУНП в Харьковской области, пишет zmist.media.

Общество Инна Вакула Смертельное ДТП
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