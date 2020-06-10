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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:35274

В Сумах ГАЗ наехал на Porsche Cayenne

Два протокола составили патрульные на водителя, который совершил и покинул место ДТП.

Патрульные получили сообщение о ДТП на улице Черниговской, в котором один из участников покинул место происшествия. На месте происшествия инспекторы встретили заявителя, который рассказал, что оставил свой автомобиль Porsche Cayenne на парковке, а когда вернулся, то обнаружил повреждения, характерные для ДТП. А вот другой участник место происшествия оставил.

В ходе розыскных мероприятий, патрульные установили вероятную марку и цвет автомобиля, причастного к ДТП, и начали его поиски. И каким неожиданным был звонок водителя автомобиля Porsche Cayenne, который сообщил, что почти на том же месте, месте совершения ДТП, он обнаружил возможного водителя-беглеца.

Прибыв на место, патрульные осмотрели автомобиль ГАЗ и обнаружили характерные повреждения.

Патрульные составили на 43-летнего мужчину административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП и ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП.

Право Дтп
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