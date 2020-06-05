На Сумщине мошенники выманили у пенсионеров почти 30 000 гривен Объектами внимания мошенников стали сразу трое жителей Тростянца.

В Тростянецкое отделение полиции обратились трое местных жителей с идентичными заявлениями о мошенничестве. К каждому из них звонил неизвестный, который назывался врачом. Он сообщал, что их родные попали в дорожно-транспортную аварию и получили тяжелые травмы. Поэтому для их лечения требуются большие средства. И поскольку сами пациенты не могут приехать к родственникам забрать деньги, то вместо них это сделает он сам.

Две женщины 82-х и 84-х лет без колебаний согласились. В оговоренное время к ним на автомобиле подъехал незнакомец. Одна из женщин передала ему 1000 долларов США, а другая - 100 долларов США.

У 78-летнего тростянчанина псевдоврач требовал 3000 долларов США. Однако ранее пенсионер уже слышал о подобных схемах, поэтому вовремя понял, что на самом деле с ним общается мошенник. И вместо того, чтобы отдать деньги, позвонил в полицию.

Сейчас следователи по фактам преступлений открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и начали поиски аферистов.

Полиция в очередной раз предостерегает граждан: Не доверяйте незнакомым собеседникам, особенно когда речь заходит о деньгах. Будьте внимательны и осмотрительны, и помните - ни один настоящий врач или полицейский не будет звонить вам с подобными вопросами. Так действуют только мошенники. Поэтому взвешивайте полученную от незнакомцев информацию, никогда не спешите соглашаться на малопонятные или подозрительные предложения, и вам не придется быть жертвой преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.