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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50292

В детском парке «Сказка» обезглавили Кота в сапогах

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор департамента инфраструктуры города Сумского горсовета Александр Журба.

«Сегодня снова отправились к Коту. Вместе с инициативной группой осмотрели механику, демонтировали верхнюю часть скульптуры для проведения восстановительных работ с целью улучшения внешнего вида. Приятно, что к тандему «власть + бизнес» присоединились специалисты из СумГУ.

Работа в этом направлении продолжается. Следующая встреча запланирована на вторник», - написал он.

Общество Детский парк Кот в сапогах
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