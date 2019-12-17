В детском парке «Сказка» обезглавили Кота в сапогах

«Сегодня снова отправились к Коту. Вместе с инициативной группой осмотрели механику, демонтировали верхнюю часть скульптуры для проведения восстановительных работ с целью улучшения внешнего вида. Приятно, что к тандему «власть + бизнес» присоединились специалисты из СумГУ.
Работа в этом направлении продолжается. Следующая встреча запланирована на вторник», - написал он.
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