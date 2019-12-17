В детском парке «Сказка» обезглавили Кота в сапогах Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор департамента инфраструктуры города Сумского горсовета Александр Журба.

«Сегодня снова отправились к Коту. Вместе с инициативной группой осмотрели механику, демонтировали верхнюю часть скульптуры для проведения восстановительных работ с целью улучшения внешнего вида. Приятно, что к тандему «власть + бизнес» присоединились специалисты из СумГУ.

Работа в этом направлении продолжается. Следующая встреча запланирована на вторник», - написал он.