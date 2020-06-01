В Конотопе накрыли нарколабораторию Сегодня сотрудники Управления противодействия наркопреступлениям и следственного управления ГУНП области совместно с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры области и при силовой поддержке бойцов КОРД в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали двух человек, подозреваемых в изготовлении, хранении и сбыте амфетамина.

Мужчине и женщине около 30 лет, они жители Конотопа. Во время санкционированного обыска их жилища и гаражного помещения, правоохранители изъяли ингредиенты и лабораторное оборудования для изготовления амфетамина, а также около 30 граммов уже готового к употреблению «продукта».

Сейчас обыски, санкционированные решением суда, продолжаются. В рамках открытого по признакам ст. 307 УК Украины все изъятое будет направлено на экспертное исследование. В настоящее время следователи решают вопрос об объявлении задержанным подозрения в организации лаборатории по изготовлению амфетамина и в его хранении и сбыте. Также полицейские готовят ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.