В Конотопе накрыли нарколабораторию

Мужчине и женщине около 30 лет, они жители Конотопа. Во время санкционированного обыска их жилища и гаражного помещения, правоохранители изъяли ингредиенты и лабораторное оборудования для изготовления амфетамина, а также около 30 граммов уже готового к употреблению «продукта».
Сейчас обыски, санкционированные решением суда, продолжаются. В рамках открытого по признакам ст. 307 УК Украины все изъятое будет направлено на экспертное исследование. В настоящее время следователи решают вопрос об объявлении задержанным подозрения в организации лаборатории по изготовлению амфетамина и в его хранении и сбыте. Также полицейские готовят ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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