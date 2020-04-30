В центре Сум представили недоделанную сине-желтую клумбу Работники КП «Зеленстрой» ко Дню Конституции Украины создали клумбу в виде государственного флага возле фонтана Садко.

По периметру высадили 2,5 тыс. цинерарий и декоративных бархатцев, а середину украсили мульчей синего и желтого цветов, потратив около 60 мешков. Работы проводились в течение трех дней.

По словам разработчика проекта Алены Валюхи, украшением клумбы площадью 50 кв. м должен был стать трезубец, выложенный из желтого щебня, однако поставщики задержали поставку материала, а потому главное убранство появится позже.

Директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик сообщил, что в планах предприятия еще несколько сюрпризов для горожан.

«В сотрудничестве со СНАУ мы готовим к реализации еще один цветущий проект - уже разработали эскиз и подобрали необходимые материалов. Вероятно, что он появится до конца лета. А вот осенью, ко Дню города, Сумы украсятся шестью новыми цветами хризантем», - сообщил руководитель коммунального предприятия.

Пока же в Сумах выполняется и ряд плановых работ, среди которых покос и выгребание травы, высадка цветов, выбивания сорняка из межплиточных щелей и подрезка деревьев.

Однако, как и любая другая работа, работа садоводов не будет иметь желаемого результата без ответственности со стороны других людей, отмечают специалисты. Поэтому жителей и гостей громады призывают ценить старания - не разбрасывать мульчу, а не вытаптывать и не срывать цветы, которые делают город уютным и красивым.