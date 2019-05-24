Сумской райсовет выделил 60 тыс. грн на лечение 16-летней Диане Лаврик Нужно еще больше 600 тыс. грн.

Об этом на свое странице в Фейсбуке написал глава Сумского райсовета Вадим Акперов.

«Сегодня в срочном порядке на сессии Сумского районного совета депутаты поддержали выделение средств на лечение 16-летней Диане Лаврик. Девушка страдает остеосаркомой левой большой голеневой кости и готовится к операции в институте патологии позвоночника и суставов им. Ситенко. Диане предстоит установить эндопротез, стоимость которого составляет 730 тыс. Это неподъемная сумма для ее семьи. Поэтому к сбору средств присоединилась и Нижнесыроватская ОТГ, и все неравнодушные.

Обращаюсь от имени всего депутатского корпуса к народному депутату ВРУ Игорю Васильеву, к предпринимателям, а также ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Это страшная беда, которую можно преодолеть сплотившись.

Реквизиты для оказания помощи:

Приватбанк

Пополнение карты 5168 7427 1491 1447 Получатель: Лаврик Ирина Ивановна.

Волонтер: Бага Лена 0955780301», - написал чиновник.