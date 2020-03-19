Под Сумами полицейские оперативно разыскали заблудившегося мальчика Происшествие произошло в селе Рыбцы Сумского района.

По спецлинии «102» позвонил взволнованный мужчина и сообщил, что потерялся его 7-летний сын, который имеет существенные проблемы со здоровьем.

Старшие сержанты полиции Александр Гупал и Александр Назаренко, прибыв в село, подробно опросили семью и соседей маленького «путешественника». Граждане утверждали, что малыш в силу своего здоровья слабо ориентируется в пространстве и уже несколько раз раньше терялся, однако его находили и возвращали домой односельчане. Куда на этот раз мог податься ребенок - не могли сказать ни родители, ни соседи. Громада села организовала самостоятельные поиски, и селяне осматривали все возможные места, куда мог зайти мальчик.

Работники полиции, быстро сориентировавшись в ситуации, с помощью местных жителей увеличили территорию поиска - теперь прочесывались окраины села и кустарники. И во время поисков Александр Назаренко заметил, как за кустами мелькнула детская фигура в красной одежде. Правоохранитель догнал ребенка - это и оказался заблудившийся «путешественник». Малыш совершенно не понимал, где находится, и был в стрессовом состоянии. Полицейский как мог успокоил парня и передал его родителям.

Семья благодарна правоохранителям, которые вернули сына и пообещала в будущем пристально ним заниматься, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.