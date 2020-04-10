Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:39270

Тест на коронавирус: как и где жители Сумщины могут сделать тестирование перед выездом за границу

Несмотря на пандемию и карантин многие жители области проявляют желание вернуться за границу.

Для выезда желающим, в соответствии с требованиями зарубежных стран, следует иметь результаты теста на COVID-19. Где и при каких условиях их получить, рассказал на брифинге заместитель директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Михаил Мацюк.

По его словам, сейчас в распоряжении лабораторного центра имеются лишь тесты, поступившие в качестве благотворительной помощи, а значит оказывать платные услуги по осуществлению ПЦР-исследований областной лабораторный центр не в состоянии.

Известно, что тесты для желающих выехать за границу платные, то есть люди должны оплачивать тестирование в отличие от тех, у кого имеются симптомы, или тех, кто собирается на плановую госпитализацию.

Михаил Мацюк обратился к медицинским работникам, которые якобы по поводу плановой госпитализации обследуют людей, желающих бесплатно провести исследование на COVID-19 для выезда за границу, без видимых на то оснований.

«Есть такое понятие как «пролеченный случай», то есть данные пациентов, которых мы обследуем перед госпитализацией, передаются в НСЗУ. Далее происходит проверка на достоверность. Если пациент, которому сделали ПЦР-исследование не оказался в списке пациентов на плановую госпитализацию - медицинское учреждение, где выдавали соответствующее направление на тестирование, может потерять лицензию», - отметил Михаил Мацюк.

Сейчас в Сумах есть еще две лаборатории, которые могут проводить соответствующие исследования на платной основе. Такую услугу можно получить и в частных клиниках Харькова и Киева. Напомним, приказ Минздрава № 722 четко предусматривает перечень лиц, которым можно делать тест бесплатно.

Общество Тесты на коронавирус
view counter

По тематике

Кому на Сумщине будут делать тестирование на COVID-19 в первую очередь
13.05.2020 16:00

Кому на Сумщине будут делать тестирование на COVID-19 в первую очередь

Замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк во время ежедневного брифинга предоставил разъяснения относительно внесения изменений в Стандарты медицинской помощи...

ИФА-тестирования на COVID-19 в Украине начнут с Сумщины
28.04.2020 07:45

ИФА-тестирования на COVID-19 в Украине начнут с Сумщины

В Одесской и Сумской областях начнется ИФА-тестирование, которое позволит выявить наличие антител к коронавирусу....

Появился новый тест на коронавирус, который дает 100% точности
22.04.2020 14:38

Появился новый тест на коронавирус, который дает 100% точности

Новый тест на коронавирус дает 100%-й результат...

В Сумах готовятся проводить 150 тестов на коронавирус в сутки
16.04.2020 12:21

В Сумах готовятся проводить 150 тестов на коронавирус в сутки

Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....

Сумской горотдел здравоохранения закупил экспресс-тесты на коронавирус
10.04.2020 11:16

Сумской горотдел здравоохранения закупил экспресс-тесты на коронавирус

9 апреля в г. Сумы прибыла партия экспресс-тестов для диагностики коронавирусной болезни (COVID-19) в размере 3000 штук и 1000 штук...

Новости

Эпидемия продолжается: в Сумах 5 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:30
Мэр Сум идет на самоизоляцию
Вчера 20:45
У ректора СумГУ обнаружили коронавирус
Вчера 17:44
У Сумах відкрилася виставка кролевецьких рушників
Сегодня 16:17
Суперкубок Сумщины перенесен в Сумы на «Юбилейный»
Сегодня 15:57
Полицию Сумщины уличили в использовании нелегальной базы данных в Telegram
Сегодня 15:51
На Сумщине Госпродпотребслужба выявила 131 нарушение карантина
Сегодня 15:43
Тест на коронавирус: как и где жители Сумщины могут сделать тестирование перед выездом за границу
Сегодня 15:39
Под Сумами полицейские оперативно разыскали заблудившегося мальчика
Сегодня 15:26
В Сумах завершился третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве
Сегодня 15:09
Сумской райсовет выделил 60 тыс. грн на лечение 16-летней Диане Лаврик
Сегодня 14:59
В центре Сум представили недоделанную сине-желтую клумбу
Сегодня 14:41
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.