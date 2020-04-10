Тест на коронавирус: как и где жители Сумщины могут сделать тестирование перед выездом за границу

Для выезда желающим, в соответствии с требованиями зарубежных стран, следует иметь результаты теста на COVID-19. Где и при каких условиях их получить, рассказал на брифинге заместитель директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Михаил Мацюк.
По его словам, сейчас в распоряжении лабораторного центра имеются лишь тесты, поступившие в качестве благотворительной помощи, а значит оказывать платные услуги по осуществлению ПЦР-исследований областной лабораторный центр не в состоянии.
Известно, что тесты для желающих выехать за границу платные, то есть люди должны оплачивать тестирование в отличие от тех, у кого имеются симптомы, или тех, кто собирается на плановую госпитализацию.
Михаил Мацюк обратился к медицинским работникам, которые якобы по поводу плановой госпитализации обследуют людей, желающих бесплатно провести исследование на COVID-19 для выезда за границу, без видимых на то оснований.
«Есть такое понятие как «пролеченный случай», то есть данные пациентов, которых мы обследуем перед госпитализацией, передаются в НСЗУ. Далее происходит проверка на достоверность. Если пациент, которому сделали ПЦР-исследование не оказался в списке пациентов на плановую госпитализацию - медицинское учреждение, где выдавали соответствующее направление на тестирование, может потерять лицензию», - отметил Михаил Мацюк.
Сейчас в Сумах есть еще две лаборатории, которые могут проводить соответствующие исследования на платной основе. Такую услугу можно получить и в частных клиниках Харькова и Киева. Напомним, приказ Минздрава № 722 четко предусматривает перечень лиц, которым можно делать тест бесплатно.
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