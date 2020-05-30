На Сумщине Госпродпотребслужба выявила 131 нарушение карантина Госпродпотребслужба Сумщины осуществляет ежедневный контроль за соблюдением субъектами хозяйственной противоэпидемических требований во время карантина.

За последние полторы недели работниками Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области было проведено 656 проверок продовольственной и непродовольственной торговли, общепита, парикмахерских, салонов красоты, учреждений дошкольного образования, пунктов проведения ВНО.

Как сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко во время брифинга по ситуации с заболеванием коронавирусной инфекции в Сумской области, по результатам проведенных проверок было выявлено 131 нарушения, по которым составлено 50 административных протоколов, вынесено 100 предписаний и предложений.

Специалисты Службы постоянно проводят разъяснительную работу с предупреждением об административной ответственности за невыполнение основных противоэпидемических мероприятий. А в случаях злостного уклонения от выполнения противоэпидемических мероприятий информируют органы Национальной полиции для составления административного протокола. Напомним, что сумма штрафа для физических лиц составляет от 17 до 34 тысяч гривен, для юридических - до 170 тыс. гривен.

Кроме того, в настоящее время на территории области созданы постоянно действующие мобильные группы с привлечением работников Главного управления Нацполиции в Сумской области, Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, представителей СМИ для мониторинга соблюдения субъектами хозяйствования установленных требований к функционированию в условиях адаптивного карантина. В случае нарушения таких требований представителями указанных групп будут приняты меры реагирования в соответствии с требованиями действующего законодательства.