Полицию Сумщины уличили в использовании нелегальной базы данных в Telegram В ходе расследования полиция установила владельца номера мобильного телефона, использовав Telegram-бот нелегальной базы данных

Полиция Сумской области использовала нелегальную базу данных в Telegram для проведения следственных действий, а прокуратура и суд не сочли это процессуальным нарушением. Об этом сообщил в Facebook глава общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фльонц, пишет Лига.нет.

Речь идет о решении следственного судьи Лебединского районного суда Сумской области Стеценко В. А., принятом 20 марта 2019 года по делу о махинациях с электронными деньгами. Этим решением было предоставлено доступ полиции к информации со счетов и камер видеонаблюдения Приватбанка.

В ходе расследования полиция установила владельца номера мобильного телефона, использовав Telegram-бот нелегальной базы данных. Решение было согласовано с местным прокурором.

"Ну как его теперь закрывать, если он так полезен", - иронизирует Фльонц.