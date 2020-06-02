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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:17179

У Сумах відкрилася виставка кролевецьких рушників

У Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького відкрито виставку «КРОЛЕВЕЦЬКІ РУШНИКИ – ТАЇНА ЩИРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДУШІ», яка представляє рушникову колекцію Сумщини ХІХ - початку ХХ століть з фондів музею.

Виставка демонструє унікальні грані візерункового ремізно-переборного ткацтва, що на світових теренах є неповторним творчим скарбом України.

«Це свого роду ключ до пізнання української нації, осягнення її самобутнього внутрішнього світу, неповторної нематеріальної культурної спадщини. Це і своєрідні орнаментальні «літописи», адресовані сучасникам й майбутнім поколінням», – зазначила начальник управління культури Сумської обласної державної адміністраціїОлена МЕЛЬНИК у передмові щойно виданого презентаційного наукового альбому-каталогу Кролевецьких рушників з колекції музею.

В рамках обласної програми «Розвитку, збереження та відродження традиційного мистецтва та художніх промислів», що вивчають та популяризують різні види народних ремесел нашого краю, представлено виставку.

Досуг Выставка Кролевецькі рушники
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