У Сумах відкрилася виставка кролевецьких рушників

Виставка демонструє унікальні грані візерункового ремізно-переборного ткацтва, що на світових теренах є неповторним творчим скарбом України.
«Це свого роду ключ до пізнання української нації, осягнення її самобутнього внутрішнього світу, неповторної нематеріальної культурної спадщини. Це і своєрідні орнаментальні «літописи», адресовані сучасникам й майбутнім поколінням», – зазначила начальник управління культури Сумської обласної державної адміністраціїОлена МЕЛЬНИК у передмові щойно виданого презентаційного наукового альбому-каталогу Кролевецьких рушників з колекції музею.
В рамках обласної програми «Розвитку, збереження та відродження традиційного мистецтва та художніх промислів», що вивчають та популяризують різні види народних ремесел нашого краю, представлено виставку.
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