Сумщина держится в ТОП-10 рейтинга по проценту выздоровевших от коронавируса На утро 26 июня в Сумской области 284 случая заболевания COVID-19, вылечились 203 человека.

Сумская область опустилась по-прежнему на девятом месте по проценту выздоровевших от коронавируса, хотя до 5-го места рукой подать.

Топ-10:

- Херсонская обл. - 190 (175 выздоровели) – 92,1%

- Полтавская обл. - 304 (268 выздоровели) – 88,2%

- Днепропетровская обл. - 1081 (903 выздоровели) – 83,5%

- Кировоградская обл. - 640 (525 выздоровели) – 82%

- Хмельницкая обл. - 724 (526 выздоровели) – 72,7%

- Луганская обл. - 76 (55 выздоровели) – 72,4%

- Николаевская обл. - 384 (278 выздоровели) – 72,4%

- Запорожская обл. - 561 (405 выздоровели) – 72,2%

- Сумская обл. - 284 (203 выздоровели) – 71,5%

- Черкасская обл. - 627 (439 выздоровели) – 70%

По количеству подтвержденных случаев Сумщина в ТОП-3 с конца. Меньше только в Луганской (76) и Полтавской (268) областях.