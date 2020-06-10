Сумщина держится в ТОП-10 рейтинга по проценту выздоровевших от коронавируса

Сумская область опустилась по-прежнему на девятом месте по проценту выздоровевших от коронавируса, хотя до 5-го места рукой подать.
Топ-10:
- Херсонская обл. - 190 (175 выздоровели) – 92,1%
- Полтавская обл. - 304 (268 выздоровели) – 88,2%
- Днепропетровская обл. - 1081 (903 выздоровели) – 83,5%
- Кировоградская обл. - 640 (525 выздоровели) – 82%
- Хмельницкая обл. - 724 (526 выздоровели) – 72,7%
- Луганская обл. - 76 (55 выздоровели) – 72,4%
- Николаевская обл. - 384 (278 выздоровели) – 72,4%
- Запорожская обл. - 561 (405 выздоровели) – 72,2%
- Сумская обл. - 284 (203 выздоровели) – 71,5%
- Черкасская обл. - 627 (439 выздоровели) – 70%
По количеству подтвержденных случаев Сумщина в ТОП-3 с конца. Меньше только в Луганской (76) и Полтавской (268) областях.
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