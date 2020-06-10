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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:52168

Погода в Сумах: прогноз на выходные

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в Сумах на выходных будет жарко.

В субботу, 27 июня, в течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 5-10 м/с. Столбики термометров покажут ночью 15-17 °С тепла, днем 26-28 °С.

В последующие два дня, 28 и 29 июня, также будет днем жарко, но возможны дожди и грозы.

Общество Прогноз погоды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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