Погода в Сумах: прогноз на выходные Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в Сумах на выходных будет жарко.

В субботу, 27 июня, в течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 5-10 м/с. Столбики термометров покажут ночью 15-17 °С тепла, днем 26-28 °С. В последующие два дня, 28 и 29 июня, также будет днем жарко, но возможны дожди и грозы.