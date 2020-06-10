На Сумщине будут судить ОПГ

Тогда жертвой злоумышленников стала 76-летняя пенсионерка из Бурынского района, у которой под угрозой применения физической силы они забрали мобильный телефон, около 200 гривен и несколько подушек.
По данному факту полиция в процессуальным руководством прокуратуры области было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». В ходе досудебного расследования полиция доказала причастность задержанных к совершению целого ряда разбойных нападений и краж.
Более того следователи установили, что группа организовалась сначала на этнической основе, а со временем превратилась в устойчивое преступное объединение, которое действовало как на территории Сумской области, так и в других регионах Украины.
Работники полиции и прокуратуры сообщили участникам организованной преступной группы о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас досудебное следствие завершено, и обвинительный акт направлен на рассмотрение суда. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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