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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5991

Будьте обережні з вогнем - на Сумщині найвищий клас пожежної небезпеки!

За прогнозом обласного Гідрометцентру, у період з 27 по 29 червня на переважній території області збережеться надзвичайна пожежна небезпека (найвищого 5-го класу).

Через це значно зростає загроза виникнення пожеж. У першу чергу загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах, які важко виявити у початковій стадії.
Вкотре закликаємо громадян бути обережними з вогнем, не спалювати суху рослинність, а при перебуванні у лісовій місцевості дотримуватись правил пожежної безпеки. Наголошуємо, що забороняється розведення багать у лісах, в'їзд до них транспорту. Також при 5-му класі передбачається введення обмеження відвідування населенням хвойних насаджень.
Рятувальники закликають жителів області із розумінням поставитися до вимушених заборонних заходів та бути відповідальними у дотриманні вимог пожежної безпеки. А при виявленні ознак пожеж у лісі та на відкритих територіях негайно телефонувати до Служби порятунку за номером «101».

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

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