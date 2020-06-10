Поліція Сумщини закликає громадян дотримуватися карантинних заходів під час свят

Враховуючи загострення ситуації, працівники поліції закликають громадян у святкові та вихідні дні дотримуватись встановлених чинним законодавством обмежень і не виходити на вулицю та у громадські місця без зайвої потреби. А якщо виникає така необхідність – одягати маску і рукавички. У разі відвідування магазинів та державних установ громадянам слід обов’язково дотримуватись дистанції 1,5 – 2 м і максимально обмежити час спілкування. Бажано уникати місць скупчення людей та контакту з тими, хто має симптоми респіраторних захворювань. Не слід виходити без зайвої потреби у громадські місця, а в разі захворювання потрібно негайно звернутися за допомогою до лікарів

Поліцейські нагадують: за порушення карантинного законодавства передбачена відповідальність, як адміністративна, так і кримінальна. Відповідно до вимог ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення на порушника накладається штраф від 17 до 34 тисяч гривень, на посадових осіб - у розмірі від 34 до 170 тисяч гривень. Згідно ст. 325 Кримінального кодексу України «Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням» може вартувати зловмиснику покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі до восьми років.

Аби свята та вихідні дні пройшли у спокійній обстановці, без порушень публічного спокою і без нових випадків захворювання, працівники поліції закликають громадян з порозумінням поставитися до обмежувальних заходів і залишатися у цей період вдома.

Будьте свідомими, проведіть свята у домашній атмосфері – цим ви уникнете ризику захворювання самі і убезпечите від нього своїх рідних.

Відділ комунікації поліції Сумської області