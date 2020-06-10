Сумские патрульные остановили пьяного водителя без прав Патрульные остановили нетрезвого водителя, уровень опьянения которого более чем в 13 раз превышал допустимую норму.

На улице Горького экипаж патрульных остановил транспортное средство Opel Vectra, водитель которого двигался с нарушением ПДД.

28-летний водитель имел явные признаки сильного алкогольного опьянения. Гражданин согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения, результат оказался положительным - 2,63 промилле. К тому же, мужчина не имел всех необходимых для управления автомобилем документов.

Инспекторы составили на него админматериалы по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КоАП. От управления его отстранили.